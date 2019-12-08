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Футбол в России

Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера ФК "Оренбург"

Команда занимает 13-е место в таблице чемпионата России

ТАСС, 8 декабря. Футбольный клуб "Оренбург" объявил об уходе главного тренера Владимира Федотова, команду возглавил Константин Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Емельянову 49 лет, ранее он входил в тренерский штаб Федотова. Емельянов с 2005 по 2017 год работал в тренерском штабе клуба "Луч-Энергия" из Владивостока. На позиции защитника выступал за "Луч", "Иртыш" (Омск) и "Газовик-Газпром" (Ижевск).

"Оренбург" в субботу на выезде в матче 19-го тура чемпионата России потерпел поражение от дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбова" (0:3). Для команды этот проигрыш стал вторым подряд, на данный момент она занимает 13-е место, набрав 19 очков, и находится в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21. При этом у оренбуржцев есть игра в запасе - встреча 18-го тура против "Сочи" была перенесена на 2020 год из-за того, что 10 полевых игроков сочинцев заболели ангиной.

Федотов работал в тренерском штабе "Оренбурга" с 28 июня 2015 года, 17 августа 2017 года он был назначен главным тренером команды. Под руководством специалиста клуб из Оренбурга во второй раз в истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а в сезоне-2018/19 занял седьмое место в РПЛ, что является лучшим результатом в истории "Оренбурга".

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Российский футбол
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