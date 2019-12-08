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Допинг в спорте

Количество сообщений на горячую линию РУСАДА от информаторов за год увеличилось в два раза

По мнению заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, возросшее количество обращений информаторов свидетельствует о доверии к организации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Активность информаторов, сообщающих о нарушениях в спорте на горячую линию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), возросла в два раза по сравнению с 2018 годом. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"Количество сообщений на нашу горячую линию растет, - заметила Пахноцкая. - По сравнению с прошлым годом оно увеличилось больше чем в два раза. Но я хорошо знаю историю нашей страны и понимаю, что любую хорошую идею можно извратить и она может превратиться в нечто омерзительное, что люди до сих пор вспоминают это с ужасом, боятся возвращения тех мрачных сталинских времен, когда по ложным доносам арестовывали и казнили невиновных".

"Мы понимаем, что люди, обращающиеся к нам, могут руководствоваться разными мотивами, - продолжила собеседница ТАСС. - Кто-то действует из благих побуждений, а кто-то наоборот сводит грязные счеты. Наши сотрудники прекрасно понимают, что этот канал может использоваться в недобросовестных целях. И если в результате расследования заявления о якобы имеющихся фактах нарушений антидопинговых правил не подтверждаются, то дело может быть заведено уже в отношении того человека, который предоставил нам заведомо ложную информацию".

Возросшее количество обращений информаторов, по мнению Пахноцкой, свидетельствует о возросшем доверии к РУСАДА.

"Значит, люди верят, что нарушители антидопинговых правил обязательно будут наказаны. Замечу, что самое большое количество сообщений посвящено тому, что спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, будучи дисквалифицированными, таких случаев, к сожалению, много. Они выступают на турнирах в других регионах либо в смежных видах спорта. Бывают, правда, единичные случаи, когда спортсмены заявляются на соревнования под чужими фамилиями", - продолжила она.

"Если осведомителем становится человек, ранее нарушивший антидопинговые правила, он таким образом получает возможность снизить себе срок наказания. Есть соответствующая статья в кодексе, которая называется "Существенное содействие", - заключила Пахноцкая.

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