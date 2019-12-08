Пахноцкая останется главой группы по защите осведомителей СЕ в случае санкций WADA

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая продолжит возглавлять рабочую группу (комитет) по защите осведомителей Антидопинговой конвенции Совета Европы (СЕ) в случае, если исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишит РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом Пахноцкая сообщила в интервью ТАСС.

В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение по вопросу РУСАДА, состоится 9 декабря.

Пахноцкая сообщила, что в случае вступления санкций WADA в силу она продолжит возглавлять группу (комитет) по защите осведомителей. "Этот комитет является структурным подразделением Совета Европы, а Совет Европы не имеет никакого отношения к WADA, - заметила собеседница ТАСС. - Если мы посмотрим на рекомендуемые санкции, то там речь идет про официальных лиц из правительства, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Про сотрудников РУСАДА там ничего не говорится, к нашему агентству ни у кого вопросов нет".

"Я считаю это назначение не только своим личным достижением, но и серьезным успехом как для РУСАДА, так и нашей страны в целом. Мы уже провели два рабочих заседания, в марте планируем провести третье", - сказала заместитель главы РУСАДА.

Рабочая группа (комитет) по защите осведомителей мониторинговой группы Антидопинговой конвенции Совета Европы под председательством Пахноцкой была создана в мае 2019 года.