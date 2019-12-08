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Допинг-скандал вокруг российского спорта

WADA может лишить московскую лабораторию права работать с допинг-пробами крови

По словам заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, из российской лаборатории пробы придется доставлять в Европу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить московскую антидопинговую лабораторию права работать с допинг-пробами крови из-за выявленных экспертами WADA незаконных манипуляций со старой базой данных. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы крови на паспорт крови спортсмена.

"Эта угроза лишения очень реальна, - считает Пахноцкая. - У нас сейчас есть договоры с 13 европейскими антидопинговыми лабораториями, но ни в одну из них нельзя пока доставить кровь в течение 24 часов после ее забора. А для паспорта крови этот анализ имеет очень короткий срок хранения".

"В тех странах, с которыми у нас есть единое таможенное пространство, аккредитованных WADA антидопинговых лабораторий нет. Поэтому нам придется думать, как оперативно доставлять в Европу пробы крови. Но понятно, что это будет куда сложнее и гораздо дороже", - добавила она.

Сохранение идентичности базы московской лаборатории являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. В связи с выявленными фактами манипуляции с ее данными комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA принять санкции к российскому спорту, в частности в течение четырех лет запретить спортсменам выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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