Российские гандболистки с победы над румынками стартовали в основном раунде ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Румынии со счетом 27:18 в первом матче основного раунда чемпионата мира по гандболу. Турнир проходит в Японии.

Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Анна Вяхирева и Владлена Бобровникова, записавшие на свой счет по пять голов. Бобровникова была признана лучшим игроком матча. Кроме того, три гола в активе голкипера российской команды Анны Седойкиной.

В матче предварительного этапа против команды Швеции травму получила вратарь сборной России Виктория Калинина, которая провела на турнире пять матчей, отразив 48% бросков. Ее место в воротах заняла Седойкина, а в заявку была внесена Анастасия Лагина.

В чемпионате мира принимают участие 24 команды, которые на предварительном групповом этапе были разделены на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные вышли в основной раунд. Сборная России в основном раунде выступает в группе II с командами Испании, Румынии, Черногории, Швеции и Японии. Российская команда проведет во втором групповом этапе еще два матча - против команд Черногории (10 декабря) и Испании (11 декабря), также в турнирной таблице будут учитываться результаты встреч предварительного этапа против команд Швеции и Японии, в которых россиянки одержали победы. Таким образом, сборная России с шестью очками занимает первое место в группе II. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из групп I и II.

Испанец Амброс Мартин, который проводит первый крупный турнир в качестве главного тренера сборной России, с октября 2016 по май 2019 года возглавлял национальную команду Румынии. Также он является главным тренером российского клуба "Ростов-Дон".

Мартин сменил на посту главного тренера сборной России Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016, в настоящее время Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.