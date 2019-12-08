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Женский ЧМ по гандболу

Вяхирева: российские гандболистки за счет командной игры сумели победить румынок на ЧМ

В воскресенье сборная России победила команду Румынии со счетом 27:18 в матче основного группового этапа чемпионата мира в Японии

КУМАМОТО /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу благодаря командной игре сумела одержать победу над сборной Румынии в матче основного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии. Такое мнение ТАСС после игры высказала гандболистка российской команды Анна Вяхирева.

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Россиянки одержала победу над командой Румынии со счетом 27:18. Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Вяхирева и Владлена Бобровникова, записавшие на свой счет по пять голов.

"Смешанные чувства, рада, что победили. Немного стрессанули в первом тайме, но у нас хорошо получается вторая половина игры, такая же ситуация была с японками. Но главное то, как мы преодолеваем трудности, командная работа преодолевает все, что мы и доказали во второй половине игры. Думаю, наши самые сложные матчи еще впереди", - сказала Вяхирева.

"Непонятно, почему мы никак не могли забить во второй половине первого тайма и в начале второго, немного растерялись. Мои ошибки немного затормозили нашу игру в нападении, мало двигались без мяча. Защита работала очень хорошо сегодня, но во втором тайме хорошо сыграли на контратаках, - отметила спортсменка. - Понятия не имею, кто сейчас фаворит турнира, команды очень непредсказуемые, да и загадывать вперед неправильно, нужно выйти в полуфинал, а там посмотрим, кто где".

В чемпионате мира принимают участие 24 команды, которые на предварительном групповом этапе были разделены на четыре группы по шесть команд, по три лучшие сборные вышли в основной раунд. Сборная России в основном раунде выступает в группе II с командами Испании, Румынии, Черногории, Швеции и Японии. Российская сборная проведет во втором групповом этапе еще два матча - против команд Черногории (10 декабря) и Испании (11 декабря), также в турнирной таблице будут учитываться результаты встреч предварительного этапа против команд Швеции и Японии, в которых россиянки одержали победы. Таким образом, сборная России с шестью очками занимает первое место в группе II. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из групп I и II.

Испанец Амброс Мартин, который проводит первый крупный турнир в качестве главного тренера сборной России, с октября 2016-го по май 2019-го возглавлял национальную команду Румынии. Также он является главным тренером российского клуба "Ростов-Дон".

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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