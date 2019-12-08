Бобровникова: российские гандболистки провели работу над ошибками в матче ЧМ с румынками

КУМАМОТО /Япония/, 8 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу разобрала свои ошибки во время перерыва матча чемпионата мира со сборной Румынии, что помогло добиться победы. Такое мнение журналистам после игры высказала российская гандболистка Владлена Бобровникова.

Россиянки одержали победу над командой Румынии со счетом 27:18. Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Бобровникова и Анна Вяхирева, записавшие на свой счет по пять голов. Бобровникова была признана лучшим игроком встречи.

"Первый тайм получился на волнах - то мы забивали, то не получалось что-то в защите, не могли наладить атаку, не было ритма в мяче. Амброс в перерыве сказал: "Спокойно, все хорошо". Разобрали свои ошибки, во втором тайме мы уже молодцы были", - рассказала Бобровникова.

"Не знаю, как получилось забросить столько мячей, что-то копилось, хотелось вернуться в свою форму, когда я раньше забивала за сборную. Очень рада, что столько забила и смогла помочь команде, - отметила спортсменка. - Наши девчонки в защите сегодня большие молодцы".

Российская команда проведет во втором групповом этапе еще два матча - против команд Черногории (10 декабря) и Испании (11 декабря), также в турнирной таблице будут учитываться результаты встреч предварительного этапа против команд Швеции и Японии, в которых россиянки одержали победы. Таким образом, сборная России с шестью очками занимает первое место в группе II.

Испанец Амброс Мартин, который проводит первый крупный турнир в качестве главного тренера сборной России, с октября 2016 по май 2019 года возглавлял национальную команду Румынии. Также он является главным тренером российского клуба "Ростов-Дон".