Трефилов: российским гандболисткам в матчах ЧМ нужно больше играть как команда

Россиянки в воскресенье на мировом первенстве, которое проходит в японском Кумамото, одержали победу над командой Румынии со счетом 27:18. Испанец Амброс Мартин, который проводит первый крупный турнир в качестве главного тренера сборной России, с октября 2016 по май 2019 года возглавлял национальную команду Румынии. Также он является главным тренером российского клуба "Ростов-Дон".

"Поначалу не понравилось мне, действовали в защите неудачно, игра была мяч в мяч, но потом наладили командную игру. Не получалось забить, потому что каждая пыталась сыграть за себя, потом по защите командно разыграли, убежали. Мы можем победить командой, надо все время выполнять командные действия - в три, пять, шесть человек, индивидуально нам тяжеловато", - сказал Трефилов.

Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Владлена Бобровникова и Анна Вяхирева, записавшие на свой счет по пять голов, Бобровникова была признана лучшим игроком матча. Кроме того, три гола в активе голкипера российской команды Анны Седойкиной. "Играли мяч в мяч, а потом Седойкина забила три мяча. Думал, что ей вообще дадут приз лучшему игроку матча - она и вратарь, и лучший бомбардир", - добавил Трефилов.

"Что касается наших игроков, то пока все нормально, надеюсь, что доработаем до конца. Меня беспокоит, что мы без учебно-тренировочных сборов, но, может, я ошибаюсь, тренеру тут виднее. Еще одна не самая хорошая фишка - то, что мы [при выборе состава] опираемся на одну команду, на "Ростов-Дон". Хотелось бы поразнообразнее, но если выиграем, то я согласен со всем", - заключил собеседник агентства.

Мартин сменил на посту главного тренера сборной России Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.