Командная игра и хет-трик вратаря. Российские гандболистки победили сборную Румынии на ЧМ

Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы D, победив во всех матчах предварительного группового этапа. Национальная команда обыграла сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13), Японии (33:23) и Швеции (30:22). Румынская команда, заняв третье место в группе С, одержала три победы и потерпела два поражения. Румынские гандболистки уступили сборным Испании (16:31) и Черногории (26:27).

Тренер российской команды Амброс Мартин хорошо знаком с румынской сборной, испанский специалист возглавлял команду с октября 2016 года. В мае 2019 года стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, в августе Мартин возглавил сборную России. В прошедшем матче не смогла принять участия голкипер российской команды Виктория Калинина, спортсменка получила повреждение в игре со сборной Швеции, а место в воротах заняла Анна Седойкина.

Счет в матче был открыт только на третьей минуте, первый мяч забросили румынки, но уже в следующей атаке Ксения Макеева сумела отыграться. В начале первого тайма румынская команда создавала численное преимущество, меняя вратаря на седьмого полевого игрока. Эта тактика не принесла ожидаемого успеха, зато ворота соперниц дважды за одну минуту поразила Седойкина, увеличив преимущество россиянок - 7:3.

В первом тайме российской команде пришлось трижды сыграть в меньшинстве, после удаления Анны Сень площадку была вынуждена покинуть и Юлия Манагарова, таким образом, более 40 секунд россиянки оборонялись вчетвером. Команде удалось сохранить преимущество в счете, но уже в конце тайма сборная России пропустила несколько атак, на перерыв команды ушли при ничейном счете - 10:10.

До 11-й минуты второго тайма игра выглядела равной, команды не позволяли друг другу увеличить преимущество более чем на два мяча. Ситуацию в середине тайма изменили три точных броска Анны Вяхиревой и гол Ярославы Фроловой. На 17-й минуте свой третий мяч в игре забросила Седойкина, став одним из самых результативных игроков матча. По результативности ее обошли только Вяхирева и Владлена Бобровникова, на их счету по пять мячей.

Командная сила

После завершения матча Вяхирева отметила, что испытывает смешанные чувства из-за этой встречи. По словам спортсменки, самые сложные игры у россиянок еще впереди.

"Немного стрессанули в первом тайме, но у нас хорошо получается вторая половина игры, такая же ситуация была с японками. Но главное то, как мы преодолеваем трудности, командная работа преодолевает все, что мы и доказали во второй половине игры, - сказала Вяхирева. - Непонятно, почему мы никак не могли забить во второй половине первого тайма и в начале второго, немного растерялись. Мои ошибки немного затормозили нашу игру в нападении, мало двигались без мяча, но защита работала очень хорошо".

Признанная лучшим игроком встречи Бобровникова рассказала, что в перерыве между таймами гандболистки разобрали ошибки, после чего смогли поймать нужный настрой и ритм.

"Первый тайм получился на волнах - то мы забивали, то не получалось что-то в защите, не могли наладить атаку, не было ритма в мяче. [В перерыве] разобрали свои ошибки, во втором тайме мы уже молодцы были", - сказала Бобровская.

С игроками российской сборной согласился и вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов. "Поначалу не понравилось мне, действовали в защите неудачно, игра была мяч в мяч, но потом наладили командную игру. Не получалось забить, потому что каждая пыталась сыграть за себя, потом по защите командно разыграли, убежали. Мы можем победить командой, надо все время выполнять командные действия - в три, пять, шесть человек, индивидуально нам тяжеловато", - считает Трефилов.

Предстоящие соперники

На стадии основного группового этапа россиянкам предстоит встретиться с командами Черногории (10 декабря) и Испании (11 декабря). По итогам основного группового этапа будут учтены очки команд, набранные на предварительном этапе в играх с командами, также пробившимися в основной групповой этап.

На предварительном групповом этапе участие принимали 24 команды, которые были разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы вышли во второй групповой этап, где они разделены на две группы (в группе I играют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D). По две лучшие команды из каждой группы на втором групповом этапе выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Команды, занявшие шестые места в группах на предварительном групповом этапе, сыграют в матчах за 21-24 места, финишировавшие пятыми - в матчах за 17-20-е места, четвертыми - в матчах за 13-16-е места.

Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016, в настоящее время Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России. На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.