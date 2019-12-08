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Финал Гран-при по фигурному катанию

Голодец: рекорды Косторной и выступление Трусовой являются историческим достижением

Алена Косторная одержала победу в финале Гран-при с двумя мировыми рекордами, Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мировые рекорды Алены Косторной, а также технические элементы в исполнении Александры Трусовой являются историческим достижением в российском фигурном катании. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, чьи слова ТАСС предоставила ее пресс-служба.

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16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победу в финале Гран-при с двумя мировыми рекордами - в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале: второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова, третье - 15-летняя Трусова.

"Поздравляю российскую команду по фигурному катанию, заслуженного тренера Этери Тутберидзе с выдающимся финалом Гран-при в Турине и успешно проведенным международным сезоном. Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства, - говорится в сообщении. - Установленные мировые рекорды Алены Косторной, технические элементы в исполнении Александры Трусовой уже стали историческим достижением. Сегодня в нашей стране появилось целое поколение сильнейших фигуристок, среди которых Косторная, Трусова, Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Алина Загитова, чьи выступления продолжают восхищать всех любителей фигурного катания; желаю нашим спортсменкам новых успехов и побед!"

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Трусова также проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах Гран-при в России и Канаде, ей принадлежит мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Она - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (исполнила его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаЗагитова, Алина ИльназовнаФинал Гран-при по фигурному катанию
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