Екимов: велосипедистка Шмелева, сломавшая шесть ребер, может не успеть набрать форму к ЧМ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке Дарья Шмелева предварительно восстановится от перелома шести ребер через три-четыре недели. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Шмелева получила повреждение на этапе Кубка мира в Новой Зеландии.

"В заключительный день этапа Кубка мира Дарья упала и сильно травмировалась, - сказал Екимов. - Она пока останется в больнице, мы с ней оставляем врача национальной сборной, будем следить за ситуацией, предварительный диагноз - шесть переломанных ребер. Что касается сроков восстановления, то это не та травма, когда мы говорим, что спортсмен выбыл на полгода, восстановление должно пройти быстро, предварительно, три-четыре недели".

"Процесс подготовки в велоспорте непрерывный, если пропускаешь неделю, то это уже чувствуется. Думаю, что времени не так много до чемпионата мира, чтобы подготовиться заново", - заключил президент ФВСР.

Чемпионат мира по велогонкам на треке пройдет с 26 февраля по 1 марта в Берлине.