Вяльбе: победная для российских лыжников эстафета на этапе КМ в Норвегии была нервозной

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает нервозной эстафету на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, которая завершилась победой российской команды. Об этом она рассказала ТАСС.

Победу одержала вторая сборная России в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняла первая российская команда в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

"Как всегда, все было супер! Все эстафеты нервозные, но сегодня прямо звезды сошлись. Нас этот результат очень радует", - сказала Вяльбе.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в Давосе (Швейцария).