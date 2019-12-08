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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: победная для российских лыжников эстафета на этапе КМ в Норвегии была нервозной

Победу одержала вторая сборная России, второе место заняла первая российская команда
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает нервозной эстафету на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, которая завершилась победой российской команды. Об этом она рассказала ТАСС.

Победу одержала вторая сборная России в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняла первая российская команда в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

"Как всегда, все было супер! Все эстафеты нервозные, но сегодня прямо звезды сошлись. Нас этот результат очень радует", - сказала Вяльбе.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в Давосе (Швейцария).

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