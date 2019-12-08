Глава федерации сноуборда: этап Кубка мира в Башкирии прошел при аншлаге

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в Башкирии прошел при аншлаге, ежедневно соревнования посещали 4,5 тысячи зрителей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Первый в сезоне этап прошел 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта.

"Классные соревнования получились, трассы на высочайшем уровне, снег отличный, солнце, шикарные виды. Накануне был сильный ветер, но во время соревнований он, как по заказу, стих, так что все отлично. Каждый день трибуны были полны, а это 4,5 тысячи зрителей. Высоко оценили организацию и спортсмены, их мнение для нас всегда самое важное, и гости, и представители Международной федерации лыжного спорта", - рассказал Тихомиров.

Глава федерации отметил, что участники испытывали легкое волнение из-за такого внимания зрителей: "Волновались, конечно, - такой аншлаг. Но в целом начали неплохо, хотя и без медалей, в финалы вышли шесть наших спортсменов. Но это начало сезона, календарь длинный, впереди немало этапов, все еще будет, наша задача - общий зачет, так что будем бороться".

В финал соревнований пробились шесть россиян - Дмитрий Логинов, Наталья Соболева, Милена Быкова, Анастасия Курочкина, Елизавета Салихова и дебютантка Кубка мира София Надыршина. Лучший результат показала Соболева, ставшая четвертой в параллельном гигантском слаломе.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в Италии.