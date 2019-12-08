Футболист Погребняк назвал победу в Кубке России приоритетной задачей для "Урала"

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк назвал главной задачей для команды в нынешнем сезоне победу в Олимп - Кубке России. Об этом форвард рассказал ТАСС по телефону.

"Урал" в 1/4 финала Кубка России в марте сыграет с ярославским "Шинником".

"Мы будем сконцентрированы на Кубке России, также хотим занять место повыше в чемпионате России. Если говорить об итогах первой части сезона, то отставание от шестого места (его занимает тульский "Арсенал" - прим. ТАСС) составляет одно очко, плотная борьба идет в середине таблицы. Мы вышли в четвертьфинал Кубка России - это очень положительный результат для "Урала", - сказал Погребняк.

"Цели на вторую часть сезона самые максимальные. У нас есть незаконченное дело - Кубок России, в котором мы дважды доходили до финала (оба раза екатеринбургский клуб проигрывал). Мы хотим поднять этот трофей, поэтому можно сказать, что мы больше сконцентрированы на Кубке России", - добавил он.

"Урал" в заключительном в этом году туре чемпионата России обыграл на выезде "Крылья Советов" со счетом 3:2, Погребняк оформил дубль.

"Любой нападающий хочет внести вклад в успех команды. Давно не забивал, очень рад. Мне дают шансы, я всегда стараюсь забить. Но я не стал бы заострять внимание на моей персоне, потому что сегодня была командная, боевая победа", - подчеркнул он.