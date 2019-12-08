Тренер Божович заявил, что продолжит работу в "Крыльях Советов"

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Миодраг Божович продолжит работать в команде, несмотря на безвыигрышную серию из шести матчей в чемпионате России. Об этом он в воскресенье сообщил журналистам.

В воскресенье "Крылья Советов" в 19-м туре чемпионата России на своем поле проиграли екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3. Это поражение стало четвертым подряд для самарской команды, которая не побеждает на протяжении шести встреч кряду. В турнирной таблице "Крылья" после 19 туров занимают 14-е место и находятся в зоне стыковых игр.

"Я буду работать", - сказал Божович.

Черногорский специалист возглавляет "Крылья Советов" с ноября 2018 года, когда он сменил Андрея Тихонова. В прошлом сезоне при Божовиче команда сохранила место в премьер-лиге, выиграв в стыковых играх у "Нижнего Новгорода".