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Летние олимпийские виды спорта

Алекно: клубный чемпионат мира сбил календарь волейболистам казанского "Зенита"

Главный тренер считает, что турнир в Бразилии был не нужен казанскому клубу
Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира в Бразилии стал для волейболистов казанского "Зенита" тяжелой нагрузкой, сбив весь календарь регулярного чемпионата, а также Лиги чемпионов. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер команды Владимир Алекно.

В настоящий момент Алекно не руководит "Зенитом" - он взял паузу по состоянию здоровья и курирует работу старшего тренера Алексея Вербова, работающего с командой. "Зенит", получивший от организаторов клубного чемпионата мира в бразильском Бетине специальное приглашение, завоевал в воскресенье бронзовые медали, выиграв у катарского "Аль-Райяна" (3-0), за золото поспорят итальянский "Кучине-Лубе" и бразильский "Крузейро".

"Особо мы этот турнир в начале сезона не планировали - свалился как снег на голову, создав определенные сложности. Проделали путь в 32 часа, сменив температуру на 40 градусов жары, сыграли его в четыре команды с непонятным регламентом, так что речь не о медалях. Хотя, наверное, стань мы чемпионами, дал бы другой ответ", - сказал Алекно.

"Сейчас я считаю, что "Зениту" этот турнир был не нужен - сбил весь календарь регулярного чемпионата, Лиги чемпионов, наложил громаднейшую нагрузку. Теперь команду ждут серьезные испытания - не заезжая домой, она летит в Бельгию, затем в Нижний Новгород, а затем в Турцию (на матчи чемпионата России и Лиги чемпионов - прим. ТАСС), и только потом у игроков будет несколько дней, чтобы выдохнуть перед "Финалом четырех" Кубка России", - рассказал Алекно.

"Финал четырех" Кубка России пройдет в Кемерове 25 декабря, первый матч казанский "Зенит" проведет с местным "Кузбассом", московское "Динамо" сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Обладатель Кубка определится 26 декабря.

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