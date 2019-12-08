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Летние олимпийские виды спорта

РФБ может аннулировать результат матча Суперлиги из-за подозрения в договорном характере

Под подозрение попал матч между тульским "Арсеналом" и ставропольским "Динамо"

ТАСС, 8 декабря. Российская федерация баскетбола (РФБ) может аннулировать результат матча второго дивизиона мужской Суперлиги между тульским "Арсеналом" и ставропольским "Динамо" из-за подозрений в договорном характере встречи. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

В субботу "Арсенал" дома победил "Динамо" со счетом 82:65, при этом игроки тульской команды не набрали ни одного очка в последние семь минут встречи, а ставропольской - в последние пять. Также команды в этот период времени исполнили девять неточных штрафных и совершили 13 потерь. Кроме того, за этот отрезок пять раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями - правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки "Арсенала" заработали два фола в атаке.

"Безусловно, РФБ не оставит этот инцидент без внимания, будут самым тщательным образом изучены материалы, имеющие отношение к матчу. Завтра состоится внеочередное заседание исполкома РФБ. Сейчас видеозапись игры изучается просмотровой комиссией и департаментом профессионального баскетбола, которые в понедельник представят исполкому свои заключения", - заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Это не первый подобный инцидент с участием "Арсенала". 17 марта 2018 года во время проходившего в Туле матча против магнитогорского "Динамо" игроки хозяев на протяжении всей игры старались умышленно нарушать правила. В результате на 33-й минуте при счете 59:115 матч был прекращен: на площадке остался лишь один баскетболист "Арсенала". Тогда директорат РФБ за несоблюдение духа спортивного соперничества и честной игры вынес "Арсеналу" предупреждение.

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Летние олимпийские виды спорта
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