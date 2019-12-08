Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Федотов назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Сочи". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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"Федотов - новый главный тренер "Сочи". Контракт с ним рассчитан на 2,5 года", - сказал Рубашко.

Предыдущим главным тренером "Сочи" был Александр Точилин, он был уволен 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды. Обязанности главного тренера исполнял Роман Березовский.

Ранее Федотов возглавлял "Оренбург", о его отставке с поста главного тренера этого клуба было официально объявлено 8 декабря. Последний матч под руководством 53-летнего специалиста "Оренбург" провел 7 декабря, проиграв на выезде "Тамбову" (0:3) в матче 19-го тура чемпионата России.

Федотов работал в тренерском штабе "Оренбурга" с июня 2015 года, в августе 2017 года он был назначен главным тренером команды. Под руководством специалиста клуб из Оренбурга второй раз в истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а в сезоне-2018/19 занял седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), что является лучшим результатом в истории "Оренбурга".

"Сочи" в воскресенье дома сыграл вничью с казанским "Рубином" в 19-м туре РПЛ и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 18 матчах. "Оренбург" располагается на 14-й позиции с 19 очками после 18 игр.