Темникова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на ЧЕ на короткой воде

ТАСС, 8 декабря. Россиянка Мария Темникова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в шотландском Глазго.
24-летняя россиянка показала результат 2 минуты 18,35 секунды. Второе место заняла британка Молли Реншоу (2.19,66), третьей стала итальянка Мартина Карраро (2.19,68). Россиянка Евгения Чикунова заняла пятое место (2.20,53).
Темникова является двукратной чемпионкой России.
Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.