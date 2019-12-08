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Летние олимпийские виды спорта

Темникова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на ЧЕ на короткой воде

Россиянка показала результат 2 минуты 18,35 секунды
Мария Темникова EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Мария Темникова
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 8 декабря. Россиянка Мария Темникова завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

24-летняя россиянка показала результат 2 минуты 18,35 секунды. Второе место заняла британка Молли Реншоу (2.19,66), третьей стала итальянка Мартина Карраро (2.19,68). Россиянка Евгения Чикунова заняла пятое место (2.20,53).

Темникова является двукратной чемпионкой России.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

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Летние олимпийские виды спорта
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