"Спартак" разгромно проиграл "Ростову" в последнем матче РПЛ в 2019 году

В составе победителей голы забили Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79). У "Спартака" отличился Эсекьель Понсе (81). На 45-й минуте полузащитник ростовчан Ивелин Попов не реализовал пенальти.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Ростов" на выезде победил московский "Спартак" со счетом 4:1 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

По ходу матча активные болельщики обеих команд покинули трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и "Спартаком" (1:0). Акцию поддержала часть зрителей центральных трибун и VIP-ложи. До игры фанаты "Спартака" и "Ростова" вывесили баннеры с надписью "Фанат - не преступник", кроме того, на трибуне болельщиков красно-белых было несколько полотнищ, адресованных Артему Дзюбе.

Матч прошел при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни", который предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения.

"Спартак" потерпел второе поражение кряду. "Ростов" одержал первую победу в пяти последних матчах чемпионата, до этого подопечные Валерия Карпина выигрывали 26 октября в домашнем матче против "Сочи" (2:0). В следующем туре, который состоится в марте, "Ростов" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", "Спартак" в гостях встретится с московским "Динамо".

Дубль Зайнутдинова и неудачная "паненка" Попова

Перед стартовым свистком состоялся парад чемпионов 1969, 1979 и 1989 годов в составе "Спартака". Среди легенд красно-белых присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Евгений Ловчев, Ринат Дасаев.

Единственным номинальным защитником в стартовом составе "Спартака" оказался капитан команды Георгий Джикия, в центре обороны ему помогал Алекс Крал, по флангам действовали Роман Зобнин и Лоренсо Мельгарехо. Наставник "Ростова" Валерий Карпин впервые с шестого тура поставил в ворота Сергея Песьякова, Егор Бабурин остался в запасе.

Первый тайм проходил под диктовку футболистов "Спартака", но к результатам это не приводило. Гости же на 22-й минуте открыли счет в контратаке - Элдор Шомуродов пробил в штангу после подачи с фланга, а Зайнутдинов с близкого расстояния добил мяч в ворота. На 43-й минуте полузащитник "Спартака" Наиль Умяров сыграл рукой в своей штрафной, главный арбитр Евгений Турбин назначил 11-метровый удар, но слабый "черпачок" Попова без труда взял Александр Максименко.

На 53-й минуте "Ростов" удвоил преимущество: после паса Попова в штрафную площадь Ионов отправил мяч в сетку - 2:0. Через несколько минут Песьяков вытащил сложный удар головой в исполнении Джордана Ларссона и отразил выстрел Резиуана Мирзова в нижний угол. Красивый гол мог случиться на 64-й минуте после удара полузащитника "Ростова" Хорена Байрамяна, но мяч угодил в крестовину.

Великолепный шанс на 71-й минуте после выхода один на один упустил нападающий "Спартака" Понсе, свою команду вновь выручил Песьяков. На 79-й минуте Чистяков после розыгрыша углового забил третий мяч, а спустя пару минут Понсе отквитал один гол ударом с разворота. "Ростов" на этом не остановился и усилиями Зайнутдинова на 83-й минуте установил окончательный счет - 4:1 в пользу ростовчан.