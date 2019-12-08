Тренер "Спартака" Тедеско назвал сумасшедшей игру с "Ростовом"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско назвал сумасшедшей игру чемпионата России с "Ростовом". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Спартак" в 19-м туре чемпионата России, последнем перед зимней паузой, потерпел поражение в Москве от "Ростова" со счетом 1:4.

"Результатом разочарованы. 1:4 - серьезный счет, игра в какой-то степени была сумасшедшей. У "Ростова" пять ударов, из них четыре - в створ ворот. У нас не знаю, сколько ударов было, много было заблокировано, счет несправедлив", - сказал Тедеско.

По словам тренера, он знал, что соперник силами своих форвардов будет прессинговать его команду. "Поэтому мы решили выходить из прессинга, используя лишнего игрока, и в этом плане [Алекс] Крал сыграл хорошо. [Наиль] Умяров провел достойный матч, играл смело - пускай он и ошибался, но ему 19 лет. Все игроки выложились по полной, было много моментов и даже моментов по созданию моментов, но наши проблемы связаны с эффективностью", - отметил Тедеско.

Следующий матч чемпионата России "Спартак" проведет в марте 2020 года в гостях против московского "Динамо".