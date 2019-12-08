Пловец Колесников завоевал золото ЧЕ на короткой воде на дистанции 50 м на спине

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

19-летний россиянин показал результат 22,75 секунды. Вторым стал немец Кристиан Динер (23,07), третьим - ирландец Райан Шейн (23,12).

Колесников завоевал пятую золотую медаль на соревнованиях в Глазго, всего в его активе теперь девять золотых и две серебряные награды первенств Европы на короткой воде. Россиянин является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе две золотые, три серебряные и две бронзовые медали ЧМ-2018 на короткой воде, три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы 2018 года.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.