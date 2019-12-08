{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Пловец Колесников завоевал золото ЧЕ на короткой воде на дистанции 50 м на спине

19-летний россиянин показал результат 22,75 секунды

ТАСС, 8 декабря. Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

19-летний россиянин показал результат 22,75 секунды. Вторым стал немец Кристиан Динер (23,07), третьим - ирландец Райан Шейн (23,12).

Колесников завоевал пятую золотую медаль на соревнованиях в Глазго, всего в его активе теперь девять золотых и две серебряные награды первенств Европы на короткой воде. Россиянин является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе две золотые, три серебряные и две бронзовые медали ЧМ-2018 на короткой воде, три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы 2018 года.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Мужская сборная России по плаванию завоевала золото в эстафете 4х50 м комплексом на ЧЕ
Второе место заняла команда Венгрии, третье - сборная Белоруссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС