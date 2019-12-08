Карпин: "Ростов" провел первую часть сезона на четверку

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин поставил своей команде четверку по пятибалльной системе по итогам первой части чемпионата России. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч Премьер" .

"Мы идем сейчас с опережением графика. Летом за три недели мы поменяли полностью философию игры, я не ожидал, что это будет сразу приносить результат. Команде можно поставить твердую четверку", - сказал Карпин.

В 19-м туре чемпионата России, последнем перед зимней паузой, "Ростов" разгромил "Спартак" в Москве со счетом 4:1. "У нас были хорошие игры, но результата не добивались, поэтому порадовал результат. Первый тайм понравился, во втором мы немного подустали держать высокий темп, слава богу, все удачно сложилось", - отметил Карпин.

В матче со "Спартаком" Ивелин Попов не реализовал пенальти, удар "паненкой" отразил голкипер Александр Максименко. "Это было решение игрока, победителей не судят, если бы мы не выиграли, то можно было бы что-то говорить. Что касается вратаря Сергея Песьякова (он вышел на поле впервые с шестого тура - прим. ТАСС), то больше думали о том, менять его или нет, так как у него была боль при выносе мяча от ворот", - отметил Карпин.

Следующий матч в премьер-лиге ростовчане в марте следующего года сыграют на выезде с "Ахматом".