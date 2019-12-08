Женская сборная России по плаванию завоевала бронзу в эстафете 4х50 м комплексом на ЧЕ

ТАСС, 8 декабря. Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в эстафете 4 по 50 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Устинова показали результат 1 минута 44,96 секунды. Победу одержала команда Польши (1.44,86), второе место заняла сборная Италии (1.44,92).

В активе сборной России на текущем турнире 21 медаль - 12 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (6-7-7), третье - голландцы (5-1-4).

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.