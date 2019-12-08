{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по плаванию завоевала бронзу в эстафете 4х50 м комплексом на ЧЕ

Победила команда Польши, вторыми стали итальянки

ТАСС, 8 декабря. Женская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в эстафете 4 по 50 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Устинова показали результат 1 минута 44,96 секунды. Победу одержала команда Польши (1.44,86), второе место заняла сборная Италии (1.44,92).

В активе сборной России на текущем турнире 21 медаль - 12 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (6-7-7), третье - голландцы (5-1-4).

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Мужская сборная России по плаванию завоевала золото в эстафете 4х50 м комплексом на ЧЕ
Второе место заняла команда Венгрии, третье - сборная Белоруссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС