Попов считает, что его незабитый пенальти в матче со "Спартаком" пошел "Ростову" на пользу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов считает, что его нереализованный 11-метровый удар в первом тайме матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" пошел команде на пользу. Об этом Попов рассказал журналистам после матча.

"Ростов" в гостях разгромил "Спартак" со счетом 4:1. На 45-й минуте Попов не реализовал пенальти при счете 1:0 в пользу ростовчан.

"Если мы ведем в первом тайме 2:0, то сразу расслабляемся, поэтому хорошо, что не забил, а то могли бы быть проблемы, - сказал Попов. - Мы больше хотели выиграть, выполнили установку, у нас было много моментов, хорошо играли в атаке. Мы играли уже против всех, думаю, только с "Зенитом" провалились".

На протяжении шести встреч не забивает нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов, который с 10 голами является одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона. "Шоморудов очень много делает для команды, а голы придут, нас не беспокоит его безголевая серия", - отметил Попов.

Попов заявил, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не удивил "Ростов" тактически. "Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике", - заключил футболист.

После 19 матчей "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.