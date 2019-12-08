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Летние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по плаванию завоевала золото в эстафете 4х50 м комплексом на ЧЕ

Второе место заняла команда Венгрии, третье - сборная Белоруссии

ТАСС, 8 декабря. Мужская сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы на короткой воде в эстафете 4х50 м комплексным плаванием. Соревнования завершились в шотландском Глазго.

Климент Колесников, Владимир Морозов, Олег Костин и Владислав Гринев показали результат 1 минута 30,63 секунды. Второе место заняла команда Венгрии (1.32,10), третье - сборная Белоруссии (1.32,29).

Сборная России одержала победу в общем зачете турнира в Глазго, завоевав 22 медали - 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые. Второе место заняла команда Италии (6-7-7), третьими стали пловцы из Нидерландов (5-1-4).

Чемпионат Европы на короткой воде 2021 года пройдет в Лиссабоне.

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Летние олимпийские виды спорта
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Летние олимпийские виды спорта
Женская сборная России по плаванию завоевала бронзу в эстафете 4х50 м комплексом на ЧЕ
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