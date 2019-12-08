Сборная России победила в общекомандном зачете ЧЕ по плаванию на короткой воде

ТАСС, 8 декабря. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли в Глазго.

Россияне завоевали 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали, что стало лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. До этого лучший результат сборной России на ЧЕ на короткой воде был показан на первенстве 2017 года в Копенгагене - 9-5-4. Российские пловцы в четвертый раз стали лучшими на чемпионатах Европы на короткой воде (2008, 2013, 2017, 2019).

Второе место заняли итальянские спортсмены (6-7-7), третье - голландцы (5-1-4). Также сборная России с 22 медалями стала лучшей по общему количеству завоеванных наград.

Золотые медали у мужчин сборной России принесли Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м брассом), Климент Колесников (50 м на спине, 100 м на спине, 100 м комплексным плаванием) и Олег Костин (50 м баттерфляем), также россияне выиграли эстафету 4х50 м вольным стилем и комбинированную эстафету 4х50 м. Серебро на счету Михаила Вековищева (100 м баттерфляем), Сергея Фесикова (100 м комплексным плаванием) и Ильи Бородина (400 м комплексным плаванием), бронзовые награды завоевали Вековищев (200 м вольным стилем), Владислав Гринев (100 м вольным стилем) и Даниил Пасынков (400 м комплексным плаванием).

У женщин золотые медали завоевали Мария Темникова (200 м брассом) и Мария Каменева (50 м вольным стилем), которая еще завоевала две серебряные награды (100 м на спине, 100 м комплексным плаванием). Бронзовую медаль россиянки завоевали в комбинированной эстафете 4х50 м. Также сборная России стала лучшей в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем и смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Лиссабоне.