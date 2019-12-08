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Летние олимпийские виды спорта

Сальников: сборная России по плаванию превысила ожидания на ЧЕ на короткой воде

Россияне завоевали на турнире 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сборная России превысила все ожидания, завершив выступление на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго с лучшим результатом в своей истории. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата, завоевав 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. До этого лучший результат сборной России на ЧЕ на короткой воде был показан на турнире 2017 года в Копенгагене - 9-5-4.

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"Ребята молодцы - 22 медали, из которых 13 золотых, плюс рекорды мира и Европы, плюс юношеские рекорды - команда выступила просто отлично. Хочется поздравить всех без исключения - наших девочек, Владимира Морозова, Климента Колесникова, все здорово выступили, никто не подвел, не расстроил. Да, я ждал побед и никогда никому не сказал бы сколько, но, честно говоря, мои ожидания были ниже", - подчеркнул Сальников.

На вопрос ТАСС, ставилась ли перед командой задача на победу в общекомандном зачете, Сальников ответил: "Командные зачеты - не наше дело, подсчеты - работа других специалистов. Наша работа - ставить цели и достигать их".

Глава ВФП отметил внимание к выступлению команды: "Внимание в соцсетях к соревнованиям было огромным - десятки тысяч просмотров выступлений. Спасибо спортсменам, спасибо тренерам - всем, кто приложил руку к этому результату".

Российские пловцы в четвертый раз стали лучшими на чемпионатах Европы на короткой воде (2008, 2013, 2017, 2019).

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Летние олимпийские виды спорта
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