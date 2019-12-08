WADA рассмотрит вопрос применения четырехлетних санкций к российскому спорту

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию применить серьезные санкции к российскому спорту. Страна рискует на четыре года лишиться права проводить крупные международные соревнования, ее спортсмены - остаться без национального флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Решение будет принято в понедельник в Лозанне. 12 членов исполкома WADA во главе с британцем Крейгом Риди должны будут либо согласиться с рекомендацией, либо отправить ее на доработку. Поскольку история организации не знала случаев, когда исполком не соглашался бы с мнением комитета по соответствию, эксперты в области антидопинга крайне низко оценивают шансы на то, что российскому спорту удастся избежать санкций. Косвенно это подтверждают слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который считает обоснованными предлагаемые рекомендации. Список санкций комитет по соответствию представил исполкому в середине ноября, после установления причин появления изменений в базе данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Истоки проблемы Целостность базы являлась одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года. Следователи WADA после проверки данных пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции, которые исказили информацию о 145 из 298 спортсменах, попавших под подозрение в нарушении антидопинговых правил. По мнению экспертов, изменения вносились в период, когда база данных была опечатана в связи с федеральным расследованием в отношении деятельности бывшего директора лаборатории Григория Родченкова, которое длится середине 2016 года и до сих пор не закончилось.

На эту тему Маргарита Пахноцкая: РУСАДА не примет решений исполкома WADA ради защиты спортсменов

WADA считает, что неустановленные лица меняли или удаляли данные о спортсменах вплоть до января 2019 года, когда база данных, согласно выдвинутым в сентябре условиям, уже должна была быть передана организации. Российская сторона тогда сорвала сроки предоставления доступа к информации, выдвинутые WADA условия требовали, чтобы это было сделано до конца 2018 года. В итоге данные удалось скопировать только в середине января. Попытка забрать их в ноябре оказалось неудачной, поскольку российская сторона не предоставила допуск к носителям информации, сославшись на отсутствие у специалистов WADA сертифицированного оборудования. Помимо удаления данных, которые могли скомпрометировать российских спортсменов, следователи WADA установили попытку повесить вину за допинговый скандал 2016 года на Родченкова, для чего была подделана переписка внутри системы, которая содержит базу данных - LIMS. Три года назад независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена после собственного расследования заявила, что сокрытие допинговых нарушений в России велось на государственном уровне. Российские власти этого не признают, делая акцент на незаконных действиях бывшего главы лаборатории. Следственный комитет России получил свидетельские показания, согласно которым под руководством Родченкова в 2012-2013 годах специалисты московской лаборатории из биоматериала неустановленных лиц синтезировали метаболиты тренболона, оксандролона и других запрещенных в спорте препаратов для последующего возможного их использования в корыстных целях (реализация схемы по намеренному загрязнению пробы того или иного спортсмена с целью вымогательства у него денег за сокрытие "условно положительной" пробы). Группа экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета Виктора Блажеева, которая сотрудничала с WADA, опровергает утверждение о преднамеренном характере изменений. По мнению российских специалистов, пропажа информация являются естественным результатом администрирования LIMS, которая продолжала свою работу последние годы. Следственный комитет опечатал только жесткий диск, на котором хранились все необходимые WADA данные. Также российские эксперты не понимают, на каком основании WADA сравнивает полученную информацию с той, что предоставил им Родченков, бежавший в 2015 году в США вместе с создателем LIMS Олегом Мигачевым. Украденная база не была проверена на идентичность, кроме того, бывшие сотрудники имели возможность манипулировать с базой данных в период с ноября 2015 года по июнь 2016-го, когда система была отключена от интернета. WADA же считает доказательства Родченкова убедительными, хотя ложность его заявлений была подтверждена спортивным судом, который в феврале 2018 года полностью оправдал 28 из 39 российских участников Игр в Сочи. Группа Блажеева сделала вывод о том, что итоги расследования WADA направлены на то, чтобы не подорвать доверие к расследованию Макларена и сведениям Родченкова, который являлся главным информатором организации в этом деле. Последствия возможных санкций Доводы российской стороны приняты не были. Комитет по соответствию согласился с выводами следователей WADA и рекомендовал исполкому серьезно ограничить в правах российский спорт на следующие четыре года в соответствии с Международным стандартом соответствия кодексу для подписавших сторон, который был принят в апреле 2018 года. Его новая версия наделяет WADA широкими полномочиями в вопросе применения санкций. Если перед Играми 2016 года в Рио-де-Жанейро допуском российских спортсменов занимались международные федерации, а перед Играми 2018 года решение выносил МОК, то сейчас вся власть сосредоточена в руках WADA. Бах уже заявил, что решение WADA для МОК будет обязательным, поскольку организация является одним из подписантов кодекса. Кодексу WADA следуют практически все международные федерации, исключением являются разве что североамериканские лиги по хоккею, баскетболу, футболу, бейсболу и другим видам спорта.

В этой связи санкции будут распространяться на сборные России по всем олимпийским видам спорта. Комитет по соответствию рекомендовал исполкому утвердить список санкций, согласно которым Россия на четыре года лишится права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Кроме того, международные федерации должны будут перенести уже отданные России турниры, что, в частности, ставит под вопрос проведение в стране мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года и чемпионата мира по хоккею 2023 года. Российские спортсмены в течение четырех лет не смогут представлять свою страну на основных соревнованиях (Major Events), к которым относятся чемпионаты мира и Олимпийские игры. В каком статусе они будут выступать, по всей видимости, будут решать международные федерации, однако пример российских легкоатлетов дает понять возможные варианты. По причине дисквалификации национальной федерации, россияне уже более трех лет выходят на международные старты в качестве нейтральных атлетов (ANA), которым запрещено демонстрировать принадлежность к России. Причем допуск они вынуждены получать ежегодно и только если докажут свою непричастность к допинговым нарушениям. Подобные санкции могут оставить без флага российских спортсменов на Олимпийских играх 2020 года в Токио, на Играх 2022 года в Пекине, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре и других крупных турнирах во всех видах спорта. Кроме того, будет введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий российским госслужащим и чиновникам Олимпийского комитета России (ОКР). Такой вариант событий вызвал негодование у главы ОКР Станислава Позднякова, который заявил о непричастности организации и ее сотрудников к скандалу. По этой же причине он считает, что российские спортсмены имеют полное право выступать на Олимпиаде под флагом страны. WADA же идет на такие шаги для скорейшего получения аутентичной базы данных московской лаборатории. Ради этого оно даже ущемляет в правах РУСАДА, к деятельности которого у него нет никаких претензий. Другое дело, что воздействовать на российские власти WADA может только через санкции к национальному антидопинговому агентству, то есть через лишение РУСАДА статуса соответствия, как это было сделано в ноябре 2015 года, когда российский допинговый скандал только начал разгораться. История повторяется Почти два года назад в Лозанне было принято решение о дисквалификации ОКР и недопуске российских спортсменов под флагом страны к участию в Играх в Пхёнчхане. После окончания тех соревнований, после восстановления членства комитета и последующего восстановления РУСАДА, казалось, что допинговый скандал себя полностью исчерпал. Теперь же российский спорт рискует погрузиться в еще более глубокий кризис.

На эту тему Павел Колобков: мировому спортивному движению не нужно отстранение россиян от Олимпиады