Российские борцы завоевали девять из десяти золотых медалей на турнире во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали девять из десяти золотых медалей, а также шесть серебряных и 16 бронзовых наград на международном турнире по вольной борьбе "Аланы-2019", который завершился во Владикавказе.

Победителями турнира стали россияне Ахмед Идрисов (до 57 кг), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), олимпийский чемпион Сослан Рамонов (до 65 кг), Радик Валиев (до 70 кг), чемпион мира Хетик Цаболов (до 74 кг), Халил Аминов (до 79 кг), чемпион Европы 2019 года Сослан Кцоев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Батраз Газзаев (до 125 кг). В весе до 97 кг победу праздновал олимпийский чемпион Кайл Снайдер из США, выигравший в финале у двукратного победителя турнира "Аланы" россиянина Владислава Байцаева. Ферзалиев также во второй раз стал победителем этого турнира.

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран, среди которых представители России, США, Ирана, Монголии, Турции, Греции, Словакии, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана. Призовой фонд в каждой весовой категории составил $10 тыс. - $5 тыс. получил победитель, $2 тыс. - за второе место, бронзовый призер - $1 тыс.

"Северная Осетия заслуженно считается одним из самых спортивных субъектов юга России. За последние годы в нашей республике неоднократно проводились крупные спортивные состязания, в том числе всероссийского и международного уровней. Это положительно сказывается не только на имидже региона, но и на росте популяризации физической культуры среди населения, особенно подрастающего поколения. Уверен, турнир "Аланы" послужит дополнительным стимулом для развития вольной борьбы в нашей республике, привлечения молодежи в спортивные секции этого красивого и мужественного вида спорта", - цитирует пресс-служба главу республики Вячеслава Битарова.