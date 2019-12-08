{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские борцы завоевали девять из десяти золотых медалей на турнире во Владикавказе

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 декабря. /ТАСС/. Спортсмены сборной России завоевали девять из десяти золотых медалей, а также шесть серебряных и 16 бронзовых наград на международном турнире по вольной борьбе "Аланы-2019", который завершился во Владикавказе.

Победителями турнира стали россияне Ахмед Идрисов (до 57 кг), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), олимпийский чемпион Сослан Рамонов (до 65 кг), Радик Валиев (до 70 кг), чемпион мира Хетик Цаболов (до 74 кг), Халил Аминов (до 79 кг), чемпион Европы 2019 года Сослан Кцоев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Батраз Газзаев (до 125 кг). В весе до 97 кг победу праздновал олимпийский чемпион Кайл Снайдер из США, выигравший в финале у двукратного победителя турнира "Аланы" россиянина Владислава Байцаева. Ферзалиев также во второй раз стал победителем этого турнира.

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран, среди которых представители России, США, Ирана, Монголии, Турции, Греции, Словакии, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана. Призовой фонд в каждой весовой категории составил $10 тыс. - $5 тыс. получил победитель, $2 тыс. - за второе место, бронзовый призер - $1 тыс.

"Северная Осетия заслуженно считается одним из самых спортивных субъектов юга России. За последние годы в нашей республике неоднократно проводились крупные спортивные состязания, в том числе всероссийского и международного уровней. Это положительно сказывается не только на имидже региона, но и на росте популяризации физической культуры среди населения, особенно подрастающего поколения. Уверен, турнир "Аланы" послужит дополнительным стимулом для развития вольной борьбы в нашей республике, привлечения молодежи в спортивные секции этого красивого и мужественного вида спорта", - цитирует пресс-служба главу республики Вячеслава Битарова.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная ОсетияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
WADA рассмотрит вопрос применения четырехлетних санкций к российскому спорту
Пресс-конференция по итогам исполкома Всемирного антидопингового агентства намечена на 15:30 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС