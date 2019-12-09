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НХЛ

"Баффало" в овертайме обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ

Победная шайба на счету Колина Миллера

ТАСС, 9 декабря. "Эдмонтон" в овертайме уступил "Баффало" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кайл Окпосо (5-я минута), Юхан Ларссон (11) и Колин Миллер (62). У проигравших отличились Райли Шихан (29) и Йоаким Нюгард (36).

Лидеры "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков не набрали.

"Эдмонтон" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 32 матчах. "Баффало" расположился на восьмой строчке на Востоке с 34 очками в 31 встрече.

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