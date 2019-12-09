Безоговорочное лидерство "Зенита" и кризис конкурентов. Итоги первой части сезона РПЛ

8 декабря завершилась первая часть чемпионата России по футболу. Действующий обладатель титула петербургский "Зенит" возглавляет таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. ТАСС подводит промежуточные итоги подошедшего к концу отрезка национального первенства. "Зенит" в первой части сезона лишь в пяти матчах не смог победить — петербуржцы дома сыграли вничью с "Краснодаром", "Ахматом" и ЦСКА. Оба поражения сине-бело-голубые потерпели на выезде — от "Уфы" и "Локомотива". Беспроигрышная серия действующих чемпионов насчитывает восемь матчей (семь побед и одна ничья).

Преимущество "Зенита" над другими командами Российской премьер-лиги (РПЛ) не подвергается сомнению, команда Сергея Семака обладает самым глубоким кадровым резервом. В петербургском клубе безболезненной является даже долгосрочная травма звездного новичка Малкома, за которого "Барселона" выручила €40 млн, — бразилец успел принять участие всего в двух матчах, после чего выбыл из строя до 2020 года. Также петербуржцы спокойно справились с тем, что основной вратарь команды Андрей Лунев из-за травмы выпал из обоймы, — на позиции голкипера уверенно проявил себя на протяжении долгих лет находившийся в резерве Михаил Кержаков. Здесь лишь на замену выходят игроки, которые вправе претендовать как минимум на включение в расширенный состав сборной России, — Алексей Сутормин и Александр Ерохин.

Несмотря на то что широкий подбор исполнителей позволяет "Зениту" строить игру по-разному, Семак во втором сезоне кряду делает ставку на Артема Дзюбу. Форвард после чемпионата мира 2018 года продолжает действовать на запредельном по меркам РПЛ уровне — в 19 матчах в этом сезоне на его счету 20 очков по системе "гол + пас" (11+9). Он лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, опережая на один мяч Элдора Шомуродова из "Ростова" и Александра Соболева из "Крыльев Советов", которые не забивают на протяжении семи и шести матчей соответственно. Также немаловажную роль в действиях каждой линии чемпионов играют защитник и капитан команды Бранислав Иванович, проводящий лучший в карьере сезон полузащитник Магомед Оздоев и разноплановый форвард Сердар Азмун. Несмотря на наличие лидеров в каждой линии, самым незаменимым со статистической точки зрения является новичок команды Дуглас Сантос — фланговый игрок обороны в чемпионате отыграл все матчи от звонка до звонка. Шансы на то, что "Зенит" во второй раз подряд станет первым, очень высоки. В пользу этого говорит не только десятиочковый отрыв, но и опыт прошлых лет. После перехода на систему "осень-весна" было сыграно семь чемпионатов России: в шести из них клуб, уходивший на зиму, занимая первое место, в итоге завоевывал трофей. Исключением стал сезон-2013/14 — тогда "Зенит" и "Локомотив" отправились зимовать лидерами, а золото взял ЦСКА, который к паузе подходил, занимая пятое место и набрав на шесть очков меньше группы лидеров. В таких случаях принято говорить, что тот или иной клуб может проиграть чемпионскую гонку только сам себе. Для того чтобы защитить завоеванный в этом мае титул и получить новый кубок (дизайн был изменен перед началом сезона), "Зениту" не обязательно выигрывать все оставшиеся матчи. Если команда Семака сохранит темп набора очков, то с высокой вероятностью уже в конце апреля будет принимать поздравления. Высокая конкуренция во всех слоях РПЛ Плотность, с которой команды занимают места в премьер-лиге в этом сезоне, впечатляет. "Краснодар", "Ростов", ЦСКА и "Локомотив", занимающие места со второго по пятое, разделяет одно очко. Каждый из клубов на турнирной дистанции сталкивался со сложностями, что приводило к сериям неудачных матчей и, как следствие, созданию комфортных условий для петербургского клуба.

Идущий вторым "Краснодар" лидирует в чемпионате по весьма неочевидному показателю — команда Мурада Мусаева является самой миролюбивой в РПЛ, чаще вничью в этом сезоне не играет никто (восемь встреч, в том числе игры с аутсайдерами "Тамбовом" и "Оренбургом", завершились разделением очков). "Ростов" Валерия Карпина лихорадило на протяжении целого месяца — только в последнем перед перерывом матче против "Спартака" (4:1) клуб прервал четырехматчевую серию без побед, благодаря чему и сумел забраться на промежуточное третье место. ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко продолжает долгий процесс строительства новой молодой команды, что в этом сезоне серьезно сказывается на результате — отличительной чертой армейцев осенью стало неумение проводить два тайма на одном и том же высоком уровне. Они, как правило, владели преимуществом до перерыва, а после наступала функциональная яма, которой зачастую пользовались соперники (из 18 мячей 12 ЦСКА пропустил во втором тайме). Возглавляемый Юрием Семиным "Локомотив" на протяжении всего сезона боролся с чередующимися травмами ведущих игроков, что в итоге привело к разбалансировке в игре команды и плохой форме перед перерывом — перед уходом на зимние каникулы железнодорожники потерпели два поражения подряд, откатившись на пятую строчку. Похожая плотность в таблице наблюдается и на местах с шестого по десятое. Здесь расположились "Арсенал", "Уфа", "Динамо", "Урал" и "Спартак", набравшие от 25 до 22 очков. В зоне борьбы за выживание в элите российского футбола картина та же — дебютантов премьер-лиги "Тамбов" и "Сочи", которые расположились на 11-м и 16-м местах, разделяют всего шесть очков. Между ними находятся давно играющие в высшей лиге "Ахмат", "Рубин" и "Крылья Советов", а также "Оренбург", который этот сезон проводит значительно хуже предыдущего. "Спартак" запустил череду тренерских отставок Сразу шесть клубов премьер-лиги в первой части сезона поменяли главных тренеров. Первым на такой шаг пошел "Спартак", в конце сентября после поражения от "Оренбурга" принявший отставку Олега Кононова. Красно-белые при белорусском специалисте не демонстрировали целостной игры, но это частично можно было объяснить обновлением состава и попыткой вписать в командные схемы новых исполнителей. Так или иначе, но пришедший ему на смену Доменико Тедеско за отведенные ему семь матчей (две победы, две ничьих и три поражения) не смог выровнять ситуацию и даже усугубил ее — молодой немец принял команду, когда она находилась на девятом месте, а к перерыву она опустилась на строчку ниже. За 11 оставшихся туров ликвидировать отставание от "Зенита" в 23 очка можно только теоретически, так что клубу будет необходимо сделать ставку на победу в Кубке России как самую реальную возможность завоевать право сыграть в еврокубках в следующем сезоне — в четвертьфинале турнира "Спартак" ожидает дерби против ЦСКА.

На день дольше в "Ахмате" задержался Рашид Рахимов, он, как и наставник "Спартака", подал в отставку, которую удовлетворило руководство клуба из Грозного. Аналогичным образом развивалась ситуация в "Динамо" и "Тамбове", где после поражений от "Оренбурга" и "Урала" заявления об увольнении написали Дмитрий Хохлов и Александр Григорян. Ситуация с уходом из "Сочи" Александра Точилина выглядит не столь однозначно — в заявлении клуба сказано, что руководство приняло решение освободить его от выполнения обязанностей главного тренера, тогда как сам специалист заявлял о том, что оно было совместным. Последним в 2019 году в отставку подал главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов. Руководство клуба меньше суток рассматривало его заявление, еще меньше времени ушло у специалиста, чтобы устроиться на новое место — в воскресенье он был назначен в "Сочи". В отличие от остальных тренеров из этого списка, ему в короткие сроки удалось найти работу в РПЛ. Вопросы к судейству остались и после внедрения VAR В этом сезоне впервые в чемпионате России начала работать система видеоассистента рефери (VAR). Технология начала использоваться со второго тура. Число игр в каждом из туров, на которых она работала, неизменно росло — с июля по декабрь был пройден путь от одной до трех таких встреч из восьми в каждом из туров. С точки зрения человеческих ресурсов судейский корпус к марту будет готов к тому, чтобы работать на матчах с использованием VAR в полном объеме.

На эту тему "Задан высокий уровень работы". Особенности и пути развития VAR в российском футболе

Несмотря на наличие системы видеоассистента рефери, в чемпионате страны чуть ли не в каждом туре имели место эпизоды, по которым к судьям оставались вопросы. Долгое время руководство Российского футбольного союза во главе с президентом организации Александром Дюковым следило за этой ситуацией, не выступая по этому поводу в публичном пространстве. В середине ноября глава российского футбола признал наличие проблемы и заявил, что главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову дано время до конца года улучшить положение дел в доверенном ему сегменте. Исправить ситуацию и повысить качество работы судей на данный момент не удалось. Даже на матчах с использованием VAR продолжают возникать споры по тем или иным вопросам, а иногда, как в игре "Краснодар" — ЦСКА (1:1), пересмотр некоторых моментов затягивается на непозволительно долгое время. В указанной встрече оба гола были забиты после применения системы, но несмотря на это, уверенности в том, что решения судей были верны, нет. И это при том, что "благодаря" VAR игра в Краснодаре длилась на почти 16 минут дольше обычного. После встречи из себя вышел даже обычно несловоохотливый президент ЦСКА Евгений Гинер, в беседе с корреспондентом портала Sport24 он назвал ситуацию с судейством беспределом, а Егорову предложил "уволиться, а лучше застрелиться". На данный момент решение о будущем Егорова на посту главы департамента судейства и инспектирования не принято, но до конца года стоит ждать четкой позиции по тому, останется ли он на занимаемом посту, или нет. Пример солидарности Концовка сезона ознаменовалась одной из самых массовых акций протеста болельщиков в истории российского футбола. После заключительного матча сборной России в квалификации Евро-2020 против команды Сан-Марино резонанс получила история с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы. Тогда футбольные власти крайне резко отреагировали на ситуацию, в частности, генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев назвал причастных к оскорблениям "псевдоболельщиками", заявил, что им не место на стадионе, и пообещал запрет на посещение матчей.

На эту тему РФС добьется запрета на посещение матчей Евро для оскорблявших Дзюбу болельщиков

​​​​​Матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге обещал стать кульминацией конфликта. До и после игры происходили массовые задержания активных болельщиков, в основном фанатов красно-белых. Позднее самая массовая фанатская группировка "Спартака" "Фратрия" назвала действия правоохранительных органов "необоснованной агрессией" и призвала болельщиков всех команд демонстративно покинуть трибуны по ходу первого тайма в матчах заключительного перед зимней паузой тура. Несмотря на очевидную вражду между фанатскими группировками, на всех без исключения играх акция была поддержана секторами активных болельщиков, а на домашней игре "Спартака" свои места покинули даже представители центральных трибун и VIP-ложи. Фанаты вывешивали характерные баннеры и исполняли кричалки о том, что в футбол играют для них, а не для сотрудников правоохранительных органов.

На этом фоне следует зафиксировать общую положительную тенденцию в плане посещаемости матчей. В прошлом сезоне игры РПЛ посетили чуть более 4 млн зрителей. В этом динамика заполняемости арен улучшилась — к зимней паузе игры чемпионата живьем с трибун наблюдали более 2,6 млн болельщиков. Если средний интерес к матчам премьер-лиги останется на таком же уровне, а конфликт с болельщиками удастся погасить, то в 2020 году будет установлен новый рекорд — при средней посещаемости игр в 17 472 человека суммарное количество болельщиков достигнет отметки примерно 4,2 млн зрителей.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 № Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Зенит 19 14 3 2 37-9 45 2 Краснодар 19 9 8 2 33-20 35 3 Ростов 19 10 4 5 34-28 34 4 ЦСКА 19 10 4 5 26-18 34 5 Локомотив 19 10 4 5 28-24 34 6 Арсенал 19 7 4 8 23-23 25 7 Уфа 19 6 7 6 16-17 25 8 Динамо 19 6 6 7 16-21 24 9 Урал 19 6 6 7 24-31 24 10 Спартак 19 6 4 9 19-21 22 11 Тамбов 19 6 3 10 23-26 21 12 Ахмат 19 4 7 8 13-24 19 13 Рубин 19 4 7 8 11-21 19 14 Оренбург 18 5 4 9 21-27 19 15 Крылья Советов 19 5 3 11 20-25 18 16 Сочи 18 3 6 9 16-25 15