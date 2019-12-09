Более 500 болельщиков поддержат "Локомотив" в гостевом матче с "Атлетико" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 500 человек поддержат российский футбольный клуб "Локомотив" в гостевой встрече группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" пройдет в среду в Мадриде, начало - 23:00 мск.

"Локомотив" поддержат более 500 болельщиков", - сообщил Брейдо.

Перед заключительной игрой группового этапа железнодорожники занимают последнее место в группе D, имея в активе три очка после пяти матчей, "Атлетико" с семью баллами идет вторым. "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф.