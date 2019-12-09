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Олимпиада-2020 в Токио

ФМБА создаст медцентр для российских спортсменов на Играх-2020

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба отметил, что спортсменам будут выступать в тяжелых климатических условиях
Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба Егор Алеев/ТАСС
Описание
Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует создать медицинский центр для российских спортсменов на Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил глава ФМБА Владимир Уйба.

"Следующий год - это Олимпийские игры в Токио, - сказал Уйба. - Будут очень тяжелые климатические условия, пик жары. Мы уже слетали в Токио, чтобы посмотреть условия. У нас стоит задача создать там медицинский центр для наших спортсменов".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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