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Олимпиада-2020 в Токио

ФМБА разработает материалы для поведения спортсменов в условиях жары во время Игр-2020

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба отметил, что Игры пройдут в самый жаркий период года в Токио

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработает раздаточные материалы для поведения спортсменов в жаркую погоду во время Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом говорится в тексте доклада главы ФМБА Владимира Уйбы по итогам года, который поступил в распоряжение ТАСС.

"К летней Олимпиаде 2020 года в Токио провозгласили принцип: "Первым делом - спортсмены". Но сроки проведения - это самый жаркий период года в Токио, и имеются опасения, что для спортсменов, в особенности тех, кому предстоит состязаться под открытым небом, условия на этих Играх окажутся самыми суровыми за всю современную олимпийскую историю. В последние годы токийский зной становится все более изнуряющим, когда температура превышает 30 градусов с самого утра, в обеденные часы не то что спортом заниматься - тяжело даже просто выходить на улицу. А в ночные часы комфортный сон отнимает "тропическая ночь" (так называют ночи, когда температура воздуха не опускается ниже 25 градусов)", - отметил Уйба.

"В дополнение к жаре атлетам предстоит страдать еще и от высокой влажности воздуха. На самом деле, влажность вредит организму спортсмена даже больше, чем высокая температура воздуха. Безусловно, будет увеличено количество питьевых пунктов и кондиционеров, однако опасность теплового удара все же существует. В связи с этим, специалистами ФМБА будут разработаны раздаточные материалы о правилах и принципах поддержания водно-солевого баланса, первой помощи при солнечных и тепловых ударах и угрозах чрезмерного использования кондиционеров", - подчеркнул он.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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