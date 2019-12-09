Уйба: решение WADA не повлияет на работу ФМБА с российскими спортсменами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возможное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не повлияет на работу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на работу со спортсменами во время Олимпиады 2020 года. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ФМБА Владимир Уйба.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

"Мы обеспечиваем спортсменов в первую очередь. Они точно поедут, мы их будем сопровождать по медицине, это (решение WADA) больше касается Минспорта РФ. У нас открыт центр во Владивостоке, все наши сборные будут проходить там климатическую адаптацию и часовую реабилитацию. Решение WADA на нас никак не повлияет", - отметил Уйба.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.