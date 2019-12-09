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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком организации единогласно принял рекомендацию комитета лишить РУСАДА статуса соответствия
Здание Олимпийского комитета России Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание Олимпийского комитета России
© Александр Щербак/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.

Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

 

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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