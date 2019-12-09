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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Заместитель гендиректора РУСАДА назвала ожидаемым решение WADA по России

Также Маргарита Пахноцкая не удивилась тому, что решение членов исполкома было единогласным

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия. Об этом она сказала ТАСС.

"Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России", - сказала Пахноцкая.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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