Заместитель гендиректора РУСАДА назвала ожидаемым решение WADA по России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назвала ожидаемым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия. Об этом она сказала ТАСС.

"Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России", - сказала Пахноцкая.