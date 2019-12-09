Журова: Россия в любом случае обратится в CAS после решения WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия обязательно обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам в понедельник заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"19-го числа будет заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), где, соответственно, РУСАДА или примет эти рекомендации, или не примет. И потом уже суд в Лозанне", - сказала она. "100% [Россия будет обращаться в суд], потому что надо бороться за спортсменов", - добавила она.