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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Свищев: РУСАДА необходимо выразить несогласие с решением WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отметил, что такие решения недопустимы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) необходимо выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"РУСАДА надо выразить несогласие с санкциями, - сказал Свищев. - Это самое жесткое решение, которое требовало WADA. Это неправильно, ведь никто не слушал доводы нашей страны, такие решения недопустимы. Чистые спортсмены должны однозначно участвовать в соревнованиях".

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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