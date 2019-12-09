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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вице-президент WADA требовала применить к российскому спорту более жесткие санкции

В понедельник исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия, лишил Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение
Вице-президент WADA Линда Хеллеланд EPA/VALENTIN FLAURAUD
Описание
Вице-президент WADA Линда Хеллеланд
© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта. Об этом Хеллеланд заявила журналистам по итогам заседания исполкома WADA.

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В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации, - сказала Хеллеланд. - Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз - я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем".

Кроме того, было утверждено решение ввести четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта..

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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