Адвокат Пацев: WADA вынесло свое решение, следующий ход за РУСАДА

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес свое решение в отношении российского спорта, следующий шаг за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которому предоставляется 21 день на апелляцию. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

В понедельник исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, лишить Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, права участвовать под флагом страны в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, а также ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Теперь слово за РУСАДА - времени на апелляцию 21 день. И если РУСАДА не соглашается с таким решением, WADA передает вопрос на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также свои возражения могут подать и другие заинтересованные стороны - Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет, они также в целом оказываются заинтересованной стороной", - пояснил Пацев.

"В целом вынесенные санкции стали последствием признания РУСАДА несоответствующим кодексу организации", - отметил Пацев.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.