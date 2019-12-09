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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация керлинга России потребует компенсацию в случае отмены соревнований в стране

Исполком WADA принял решение запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство Федерации керлинга России (ФКР) потребует компенсацию в случае отмены международных соревнований на территории страны. Об этом ТАСС заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено принимать участие в крупных соревнованиях.

"В керлинге запланировано огромное количество соревнований. Сейчас они под угрозой срыва, это безобразие. Мы будем требовать компенсацию в случае отмены", - сказал Свищев.

В нынешнем сезоне в Красноярске запланировано проведение юниорского чемпионата мира по керлингу.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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В понедельник исполком WADA принял решение запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ
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