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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Шишкарев: российские гандболисты готовы к дополнительным проверкам на допинг

По словам главы Федерации гандбола России, национальную команду и до решения WADA проверяли на допинг чаще остальных

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболисты готовы к дополнительным проверкам на допинг перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Сборную России и так проверяли на допинг в два раза больше остальных сборных, - сказал Шишкарев. - Мы к этому режиму привыкли. Не исключен фактор провокаций, но надеюсь, что негодяев у нас не будет. Будем работать с ребятами и девочками, чтобы были внимательными к собственному здоровью, а также в использовании препаратов".

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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