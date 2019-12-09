Шишкарев: российские гандболисты готовы к дополнительным проверкам на допинг

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболисты готовы к дополнительным проверкам на допинг перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Сборную России и так проверяли на допинг в два раза больше остальных сборных, - сказал Шишкарев. - Мы к этому режиму привыкли. Не исключен фактор провокаций, но надеюсь, что негодяев у нас не будет. Будем работать с ребятами и девочками, чтобы были внимательными к собственному здоровью, а также в использовании препаратов".

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.