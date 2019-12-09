Федерация гандбола России не собирается отзывать заявку на проведение ЧЕ-2024

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) не будет отзывать заявку на проведение женского чемпионата Европы 2024 года. Об этом ТАСС заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Ранее Европейская конфедерация гандбола (EHF) утвердила российскую заявку на проведение матчей женского чемпионата Европы 2024 года. Место проведения турнира будет определено на конгрессе EHF 25 января в Стокгольме.

"Будем подаваться и биться. Мы хотели подавать заявку, мы считаем, что достойны проведения таких соревнований. Будем доказывать на деле", - сказал Шишкарев.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.