Хрычиков: санкции WADA в отношении России могут вступить в силу не раньше весны 2020 года

"Маловероятно, что CAS [Спортивный арбитражный суд] сможет принять решение в течение зимы, - сказал Хрычиков. - На практике это означает, что до конца зимы санкции не вступают в силу. РУСАДА может согласиться с решением или не согласиться, у него есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию и на что именно подавать апелляцию. Если РУСАДА не соглашается с решением, то оно напрямую идет в CAS".

"Если РУСАДА согласится с решением, то 21 день наступает для других организаций, которые могут пострадать от этого решения, коими могут быть международные федерации, Паралимпийский комитет России (ПКР), Олимпийский комитет России (ОКР) и прочие. Они тоже имеют 21 день на то, чтобы подать в CAS. Они имеют право на это через 21 день, который есть у РУСАДА, для них период наступает несколько позже. Процедура еще продолжается, сейчас решение принято, дальше вопрос в юридических аргументах", - добавил Хрычиков.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, было утверждено решение ввести четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.