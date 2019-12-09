Журова: решение о выступлении россиян на ОИ под нейтральным флагом принимает только МОК

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом принимает Международный олимпийский комитет (МОК), а не Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Такое пояснение в понедельник журналистам дала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"МОК это (решение WADA) тоже еще не подтвердил. Подтверждает белый флаг или не подтверждает МОК. WADA может только предложить МОК (не допустить выступления спортсменов из РФ под флагом страны - прим. ТАСС)", - сказала она.

"Наш олимпийский комитет в данный момент времени пока выставляет команду, как положено, пока у них никаких других от МОК рекомендаций нет. Вопрос: как отреагирует МОК на это (на решение WADA)?" - продолжила Журова.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.