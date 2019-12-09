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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Мамиашвили: борцы продолжают готовиться к Олимпиаде в Токио, никакой паники нет

Согласно решению WADA, спортсмены РФ не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Борцы сборной России продолжат подготовку к Олимпийским играм 2020 года, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Согласно решению исполкома WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Конечно, надо дожидаться официальной реакции нашей стороны. Я не так погружен в решение этого вопроса, но в любом случае могу сказать, что общее решение по этой ситуации крайне несправедливо по отношении к большинству спортсменов, которые проходили все предложенные процедуры и тестирования. Борцы продолжают готовиться к Олимпиаде - никакой паники, никакого тявкания и желания сиюминутной расправы близко не будет", - подчеркнул Мамиашвили.

В настоящее время команда по греко-римской борьбе находится на сборах в Кабардино-Балкарии, команда по вольной борьбе начнет учебно-тренировочный сбор 14 декабря.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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