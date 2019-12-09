Санкции WADA в отношении России не коснутся профессионального бокса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не скажется на профессиональном боксе. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Профессиональный бокс к этому отношения не имеет, там своя тестирующая организация", - сказал Кремлев.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.