Сальников уверен, что решение WADA не скажется на соревнованиях по плаванию в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников уверен, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не повлияет на организацию крупных соревнований по плаванию в России. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Наши спортсмены будут готовиться, работать и выступать. Уверен, что все турниры в России будут проведены. Международные федерации - FINA (Международная федерация плавания) и LEN (Европейская лига плавания), с которыми мы работаем, не смотрят на какие-то домыслы и понимают вклад России в развитие плавания и международного движения. Нам доверяют, и я думаю, что все турниры будут проведены", - отметил Сальников.

"Считаю, что все эти решения настолько политизированы, что можно выдвинуть и контрпредложения. Сейчас я их озвучивать не могу, но каждому, кто принимает решения по расколу олимпийского движения, можно вменить персональную ответственность, а может быть и коллективную. Почему бы не порассуждать на эту тему", - добавил он.

Казань должна принять чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году, чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году.